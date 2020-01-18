الجريمة الغامضة.. تفاصيل وفاة يوسف ديدات متأثرًا بجراحه برصاصة مجهول في جنوب أفريقيا





ونشرت وسائل إعلامية بيانا منسوبا لنجل يوسف ديديات أكد فيه أن والده توفي ظهر اليوم في مستشفى سانت آن بمدينة فيرولام، بعد إن كان في العناية المركزة بسبب إصابته الحرجة.