الجريمة الغامضة.. تفاصيل وفاة يوسف ديدات متأثرًا بجراحه برصاصة مجهول في جنوب أفريقيا

تعرض الشيخ يوسف نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات، لحادث إطلاق نار بالقرب من محكمة فيرولام في جنوب أفريقيا، الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام جنوب أفريقية.. وأعلنت الجمعة، أسرته وفاته في أحد مستشفيات جنوب أفريقيا نتيجة تعرضه لإطلاق نار من مجهول.
«صدى البلد» يرصد في التقرير التالي أبرز محطات يوسف ديدات، هو داعية إسلامي ولد في مدينة ديربان، جنوب أفريقيا عام 1954، وهو ابن الداعية ومقارن الأديان أحمد ديدات.. والشيخ يوسف معروف بأرائه المثيرة للجدل حول الهندوسية.
وأما والدة الداعية أحمد ديدات فهو مواليد الهند، ثم هاجر إلى جنوب أفريقيا عام 1927، ودرس بالمركز الإسلامي فى ديربان لتعلم القرآن وعلومه وأحكام الشريعة الإسلامية، وحصل على شهادة الابتدائية عام 1934، ثم التحق بالكلية الفنية السلطانية، ودرس الرياضيات وإدارة الأعمال.
وفي عام 1977، كانت أولى مناظراته العالمية بعد أن حصد شهرة واسعة في جنوب إفريقيا، وأصبحت بعض الكنائس تُخصص أقسامًا من أجله للرد على مناظراته ومحاضراته.
وكانت قد ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن السلطات في جنوب أفريقيا نقلت الداعية يوسف ديدات نجل الداعية الشهير أحمد ديدات جوا إلى المستشفى، بعد إصابته برصاصة في رأسه، عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها.
وفي السياق ذاته قال الكولونيل ثيمبيكا مبيلي من شرطة كوازولو- ناتال في جنوب إفريقيا، إن يوسف ديدات البالغ من العمر 65 عاما وزوجته كانا يسيران صباح الثلاثاء الماضى الساعة 8:30 عندما فتح شخص غير معروف النار، مصيبًا الضحية في منطقة الرأس".
وأشار مبيلي إلى أن الضحية نقل إلى المستشفى ومطلق النار "ابتعد من المنطقة إلى جهة غير معلومة".. فيما أعلنت أسرته الثلاثاء وفاته.
وكان قد دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #اغتيال_يوسف_احمد_ديدات وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
علق مشاهير الخليج من الكتاب والإعلاميين السعوديين على ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما تويتر، عن حادث اغتيال يوسف نجل الداعية أحمد ديدات في جنوب إفريقيا.
وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال الكاتب الصحفي السعودي، منصور الضبعان، تحت #اغتيال_يوسف_احمد_ديدات : "ابن مدرسة لايمكن إغلاقها .. اللهم اجمعه بوالده وبأمواتنا في الجنة..والحقنا بهم يارحمن.. إنا لله وإنا اليه راجعون..".
وعلق الإعلامي السعودي تركي الدوسري، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون #اغتيال_يوسف_أحمد_ديدات يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) اللهم أغفر له ولوالده وأرحمهما وأسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة،،".
ونشرت وسائل إعلامية بيانا منسوبا لنجل يوسف ديديات أكد فيه أن والده توفي ظهر اليوم في مستشفى سانت آن بمدينة فيرولام، بعد إن كان في العناية المركزة بسبب إصابته الحرجة.
وكان يوسف ديدات قد دخل المستشفى في حالة حرجة، وذلك بعد أن أطلق مجهول النار عليه من الخلف في رأسه بولاية ديربان في جنوب أفريقيا.
«صدى البلد» يرصد في التقرير التالي أبرز محطات يوسف ديدات، هو داعية إسلامي ولد في مدينة ديربان، جنوب أفريقيا عام 1954، وهو ابن الداعية ومقارن الأديان أحمد ديدات.. والشيخ يوسف معروف بأرائه المثيرة للجدل حول الهندوسية.
وأما والدة الداعية أحمد ديدات فهو مواليد الهند، ثم هاجر إلى جنوب أفريقيا عام 1927، ودرس بالمركز الإسلامي فى ديربان لتعلم القرآن وعلومه وأحكام الشريعة الإسلامية، وحصل على شهادة الابتدائية عام 1934، ثم التحق بالكلية الفنية السلطانية، ودرس الرياضيات وإدارة الأعمال.
وفي عام 1977، كانت أولى مناظراته العالمية بعد أن حصد شهرة واسعة في جنوب إفريقيا، وأصبحت بعض الكنائس تُخصص أقسامًا من أجله للرد على مناظراته ومحاضراته.
وبعد رحلة عمل في أستراليا، عام 1996، أُصيب الداعية الإسلامي بسكتة دماغية سببت له شللًا كاملًا، ومكث في فراشه غير قادر على الحركة 9 أعوام، لحين وفاته في 8 أغسطس 2005.
وكانت قد ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن السلطات في جنوب أفريقيا نقلت الداعية يوسف ديدات نجل الداعية الشهير أحمد ديدات جوا إلى المستشفى، بعد إصابته برصاصة في رأسه، عقب محاولة الاغتيال التي تعرض لها.
وفي السياق ذاته قال الكولونيل ثيمبيكا مبيلي من شرطة كوازولو- ناتال في جنوب إفريقيا، إن يوسف ديدات البالغ من العمر 65 عاما وزوجته كانا يسيران صباح الثلاثاء الماضى الساعة 8:30 عندما فتح شخص غير معروف النار، مصيبًا الضحية في منطقة الرأس".
وأشار مبيلي إلى أن الضحية نقل إلى المستشفى ومطلق النار "ابتعد من المنطقة إلى جهة غير معلومة".. فيما أعلنت أسرته الثلاثاء وفاته.
وكان قد دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #اغتيال_يوسف_احمد_ديدات وتصدر قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
علق مشاهير الخليج من الكتاب والإعلاميين السعوديين على ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما تويتر، عن حادث اغتيال يوسف نجل الداعية أحمد ديدات في جنوب إفريقيا.
وعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال الكاتب الصحفي السعودي، منصور الضبعان، تحت #اغتيال_يوسف_احمد_ديدات : "ابن مدرسة لايمكن إغلاقها .. اللهم اجمعه بوالده وبأمواتنا في الجنة..والحقنا بهم يارحمن.. إنا لله وإنا اليه راجعون..".
وعلق الإعلامي السعودي تركي الدوسري، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون #اغتيال_يوسف_أحمد_ديدات يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) اللهم أغفر له ولوالده وأرحمهما وأسكنهما الفردوس الأعلى من الجنة،،".