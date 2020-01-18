اهم الأخبار.. تراشق ترامب وخامنئي.. شوبير ينافس على رئاسة اتحاد الكرة.. أصالة تبكي.. 8 قرارات لـ الأطباء بعد حادث طبيبات المنيا

صدى البلد



انتهى اجتماع مجلس نقابة الأطباء أمس والذى عقد لبحث سبل مواجهة كارثة حادث طبيبات المنيا بإصدار عدة قرارات وهي الدعوة لعقد جمعية عمومية فى 13 مارس القادم لبحث أزمات الأطباء فى مصر فى ضوء ما جرى لطبيبات المنيا كذلك سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتدخل لإيقاف كل أشكال التعسف والمخاطر التي يواجهها الأطباء حاليًا.



الجريمة الغامضة.. تفاصيل وفاة يوسف ديدات متأثرًا بجراحه برصاصة مجهول في جنوب أفريقيا انتهى اجتماع مجلس نقابة الأطباء أمس والذى عقد لبحث سبل مواجهة كارثة حادث طبيبات المنيا بإصدار عدة قرارات وهي الدعوة لعقد جمعية عمومية فى 13 مارس القادم لبحث أزمات الأطباء فى مصر فى ضوء ما جرى لطبيبات المنيا كذلك سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتدخل لإيقاف كل أشكال التعسف والمخاطر التي يواجهها الأطباء حاليًا.



تعرض الشيخ يوسف نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات، لحادث إطلاق نار بالقرب من محكمة فيرولام في جنوب أفريقيا، الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام جنوب أفريقية.. وأعلنت الجمعة، أسرته وفاته في أحد مستشفيات جنوب أفريقيا نتيجة تعرضه لإطلاق نار من مجهول.



عائشة الشاطر تؤدى امتحان إحدى المواد بكلية الحقوق داخل السجن تعرض الشيخ يوسف نجل الداعية الإسلامي أحمد ديدات، لحادث إطلاق نار بالقرب من محكمة فيرولام في جنوب أفريقيا، الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام جنوب أفريقية.. وأعلنت الجمعة، أسرته وفاته في أحد مستشفيات جنوب أفريقيا نتيجة تعرضه لإطلاق نار من مجهول.



أدت النزيلة عائشة محمد خيرت الشاطر (المودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا، المقيدة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بإحدى الجامعات) امتحان إحدى المواد القانونية داخل السجن .



صالح جمعة يشن هجوما عنيفا على فايلر ويستشهد بـ سيد عبد الحفيظ أدت النزيلة عائشة محمد خيرت الشاطر (المودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا، المقيدة بالفرقة الرابعة بكلية الحقوق بإحدى الجامعات) امتحان إحدى المواد القانونية داخل السجن .



شن لاعب النادى الأهلي، صالح جمعة، هجوم عنيف على الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري رينية فايلر وذلك بعد استبعاد اللاعب من الحسابات الفنية للمدرب خلال الفترة الأخيرة.



أحمد شوبير يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة على مقعد الرئيس.. فيديو شن لاعب النادى الأهلي، صالح جمعة، هجوم عنيف على الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة السويسري رينية فايلر وذلك بعد استبعاد اللاعب من الحسابات الفنية للمدرب خلال الفترة الأخيرة.



قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس، وذلك فى حال سمحت ظروفه بذلك.



مابقاش انا وخانات الذكريات.. أصالة تبكي على مسرح حفلها بدبى.. صور قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس، وذلك فى حال سمحت ظروفه بذلك.



إنتهت الفنانة أصالة نصري قبل قليل من حفلها الخيري الكبير المقام على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية بمدينة دبي بالإمارات.



فى عيد ميلادها الـ 40.. ياسمين عبد العزيز ترقص وتغنى.. فيديو إنتهت الفنانة أصالة نصري قبل قليل من حفلها الخيري الكبير المقام على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية بمدينة دبي بالإمارات.



حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على نشر مقطع مصور من احتفالها بعيد ميلادها مع عدد كبير من الأصدقاء، وظهرت تغنى وترقص بجوار الفنان احمد العوضى.



الطماطم والحبهان..١٤ وصفة للتخلص من التهاب الحلق حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على نشر مقطع مصور من احتفالها بعيد ميلادها مع عدد كبير من الأصدقاء، وظهرت تغنى وترقص بجوار الفنان احمد العوضى.



أثناء فصل الشتاء، تزيد بشكل كبير الإصابات بنزلات البرد التي قد تكون مصحوبة بالتهاب الحلق، خاصة لدى الأطفال. فيشعر المريض بضيق كبير وألم وعدم قدرة على بلع الطعام.



رئيس إرهابي وحاسب على كلامك.. تراشق بين ترامب وخامنئي بالفارسية والإنجليزية أثناء فصل الشتاء، تزيد بشكل كبير الإصابات بنزلات البرد التي قد تكون مصحوبة بالتهاب الحلق، خاصة لدى الأطفال. فيشعر المريض بضيق كبير وألم وعدم قدرة على بلع الطعام.



تراشق وتلاسن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمرشد الأعلي الإيراني على خامئني، حيث وصل إلى التراشق بينهما بالانجليرية والفارسية.