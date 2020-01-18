تزامنا مع عيد الغطاس .. ماذا يحدث للجسم عند تناول القصب؟

مع حلول عيد الغطاس يقبل المسيحيون على تناول القصب الذي يعد من أبرز مظاهر الاحتفال ، كما يعد من العادات التى يحرص عليها الكثير من الأسر فى عيد الغطاس.





وفى هذا السياق، أوضح الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن الفوائد الصحية التى يستفيد منها الجسم عند تناول القصب، كان أبرزها ...









يحسن الحالة المزاجية

يعالج حالات الاكتئاب للحامل

ينقي الجسم من السموم

مدر البول

يقوي القلب والأعصاب

يكافح الضغط المرتفع

يعالج بعض أنواع السرطان مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا،

يكافح العدوى البولية

يعالج مشاكل النحافة ويزيد من الوزن.

يساعد في معالجة مشاكل الكلى