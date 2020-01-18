تناول الجوز يوميا يعمل على تحسين القناة الهضمية وصحة القلب

وقالت الدكتورة كريستينا ديفيد، الأستاذ فى كلية الطب جامعة "واشنطن": "تشير الدلائل الجوهرية إلى أن التحسينات الصغيرة في النظام الغذائي تعود بالنفع على الصحة بشكل كبير، إن تناول 2 - 3 أوقيات من الجوز يوميًا كجزء من نظام غذائي صحي يمكن أن يكون وسيلة جيدة لتحسين صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب".





ووفقًا للباحثين، وجد بحث آخر أن التغييرات التي تطرأ على البكتيريا في الجهاز الهضمي - والمعروفة أيضًا باسم ميكروبيوم الأمعاء - قد تساعد في تفسير فوائد القلب والأوعية الدموية للجوز.

ذكرت دراسة طبية حديثة أن تناول الجوز قد لا يكون مجرد وجبة خفيفة، بل قد يعزز أيضا بكتيريا الأمعاء الجيدة، مضيفة أن هذه البكتيريا "الجيدة" يمكن أن تؤدى إلى صحة أفضل للقلب.وتشير الدراسة، التي أجريت فى كلية الطب جامعة "واشنطن"، ونشرت في مجلة التغذية، إلى أن الجوز كجزء من نظام غذائي صحي قد يكون بمثابة جوز صحي للقلب والأمعاء، بالإضافة إلى ذلك، ارتبطت هذه التغييرات في بكتيريا الأمعاء مع تحسينات في بعض عوامل الخطر لأمراض القلب.