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البطاطس تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 18 - 1 - 2020

السبت 18/يناير/2020 - 08:24 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة
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ريهام فيكتور
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم السبت 18– 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي .

فيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضروات اليوم في مصر

الطماطم: 3.5 جنيه
البطاطس: 5 جنيهات
الخيار: 6.5 جنيه
فلفل ألوان: 15 جنيهًا
القرنبيط: 5 جنيهات
البصل: 6.5 جنيه
الجزر: 4 جنيهات
الملوخية: 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

التفاح : 25 جنيها
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
البرتقال: 7.5 جنيه
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