البطاطس تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 18 - 1 - 2020

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم السبت 18– 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.





ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي .





فيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:





أسعار الخضروات اليوم في مصر





الطماطم: 3.5 جنيه

البطاطس: 5 جنيهات

الخيار: 6.5 جنيه

فلفل ألوان: 15 جنيهًا

القرنبيط: 5 جنيهات

البصل: 6.5 جنيه

الجزر: 4 جنيهات

الملوخية: 10 جنيهات





أسعار الفاكهة اليوم في مصر





التفاح : 25 جنيها

جوافة: 7.5 جنيه

الموز : 10 جنيهات