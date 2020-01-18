AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

2.9 مليار ريال استثمارات جديدة في التعليم الحكومي بالسعودية

السبت 18/يناير/2020 - 08:25 ص
جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
Advertisements
ميس رضا
وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية تعاون مع «المدارس المتقدمة» وهي المدارس الأهلية الحكومية، تهدف إلى تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على تفعيلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

ووقعت عبر منصة «استثمر في السعودية» صفقات استثمارية واتفاقيات تعاون في مجال التعليم الأهلي تقدر قيمتها الإجمالية بـ2.9 مليار ريال، تضمنت اتفاقية تعاون مع شركة تطوير المباني لبناء وتشغيل وصيانة 58 مجمعًا تعليميًا بالمملكة، لمدة 3 سنوات أكاديمية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 70 ألف طالب.

وتعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بمنظومة التعليم على تمكين القطاع الخاص للإسهام في نمو قطاع التعليم.

وأشارت إحصاءات الهيئة إلى أن إجمالي عدد التراخيص في قطاع التعليم الصادرة خلال 2019 تضاعف بنسبة 100%، مقارنة بعدد التراخيص الصادرة خلال عام 2018.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

افتتاح الرئيس السيسي مؤتمر أفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية اليوم يتصدر عناوين الصحف

توقيع 11 اتفاقية والإعلان عن استثمارات جديدة خلال منتدى إفريقيا 2019

خلال منتدى استثمر في أفريقيا.. الحكومة توقع عددا من الاتفاقيات.. وتعلن عن ضخ استثمارات جديدة وإقامة مشروعات اقتصادية.. وتتفق على الشريحة الأولى لتمويل تجارة الصادرات والواردات

خلال اليوم الثاني من مؤتمر إفريقيا 2019.. توقيع 11 اتفاقية والإعلان عن استثمارات جديدة و دعم الواردات الإفريقية بنصف مليار دولار

مجموعة العشرين.. السعودية تناقش استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية

هيئة الاستثمار السعودية توقع اتفاقيات في قطاع التعليم بقيمة 2.9 مليار

ترشيحاتنا

احترس دهون اللسان السبب الأساسي في الشخير والاختناق أثناء النوم

أحلى 9 سنين فى عمرى.. إيمان العاصي تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

انتخابات اتحاد الكرة.. شوبير: إذا كان أبوريدة قطر فأنا طيارة.. فيديو

شاهد.. لحظة سقوط طفل من النافذة.. وحيلة الجيران لإنقاذه

كيفية شكر الله على نعمه.. بـ 3 أمور و 7 أدعية لدوامها

10 طرق لإبعاد الطفل عن مشاهدة التليفزيون خوفا على صحته النفسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو وبعد الخصم .. سعر جاكيت زوجة تامر حسنى

في ليلة رأس السنة.. العثور على عظام عجوز أكلته الخنازير في مزرعته

حيلة جديدة للتهريب.. شاهد فتاة مخبأة داخل تابلوه السيارة.. صور