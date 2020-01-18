2.9 مليار ريال استثمارات جديدة في التعليم الحكومي بالسعودية

وقعت الهيئة العامة للاستثمار اتفاقية تعاون مع «المدارس المتقدمة» وهي المدارس الأهلية الحكومية، تهدف إلى تطوير وتسويق الفرص الاستثمارية، والعمل على تفعيلها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.





ووقعت عبر منصة «استثمر في السعودية» صفقات استثمارية واتفاقيات تعاون في مجال التعليم الأهلي تقدر قيمتها الإجمالية بـ2.9 مليار ريال، تضمنت اتفاقية تعاون مع شركة تطوير المباني لبناء وتشغيل وصيانة 58 مجمعًا تعليميًا بالمملكة، لمدة 3 سنوات أكاديمية، وبطاقة استيعابية تصل إلى 70 ألف طالب.





وتعمل الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بمنظومة التعليم على تمكين القطاع الخاص للإسهام في نمو قطاع التعليم.



