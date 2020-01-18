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توك شو

رشا مجدي: افتتاح قصر البارون خلال أيام ..فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 08:38 ص
الاعلامية رشا مجدي
الاعلامية رشا مجدي
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة تجاه الآثار والأعمال التاريخية التي تذخر بها الأراضي المصرية في كل محافظاتها، وأن الفترة الحالية تشهد العديد من الاكتشافات وأعمال الترميم للمباني للكثير من المباني ويعقبها افتتاحات عديدة.

وأضافت رشا مجدى، خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأيام المقبلة تشهد افتتاح قصر البارون بمنطقة مصر الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم به.

وتابعت رشا مجدي، أن أعمال الترميم كانت بإشراف وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع محافظة القاهرة، لافتة إلى أن الافتتاح يشهد تنفيذ عرض متحفي، والذي يقوم بإظهار ورواية تاريخ حي هليوبوليس.

ولفتت رشا مجدي، إلى أن المتحف يتضمن مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والخرائط والأفلام، ومخاطبات خاصة بتاريخ حي مصر الجديدة عبر العصور المختلفة، وتعرض مظاهر ونمط الحياة في تلك المنطقة المميزة.

وأوضحت أنه يتم العمل على تنفيذ العرض المتحفى بالتزامن مع أعمال التطوير والترميم بالقصر، على أن يتم الانتهاء من العرض خلال أول أسبوعين فى شهر يناير المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من ترميم القصر بالكامل فى نهاية الشهر الحالى، لحين افتتاحه في يناير الجاري 2020.

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