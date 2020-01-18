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أخبار العالم

بعد افتتاحه بساعات.. «الداخلية الكويتية» تغلق معرضا لفنانة تشكيلية

السبت 18/يناير/2020 - 08:38 ص
الفنانة التشكيلية
الفنانة التشكيلية الكويتية
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مـيـــــس رضـــا
أغلقت وزارة الداخلية معرض الفنانة التشكيلية شروق أمين لتضمنها أعمال رأت أنها غير لائقة للعرض، حسب ما ذكرته الفنانة في تعليقها عن السبب.

وتم إغلاق معرض «الدمى الروسية» قبل ساعات، بعد ما أن تم افتتاحه قبل أيام في منصة الفنون المعاصرة «كاب» بمنطقة الشويخ.

ولم تصدر وزارة الداخلية بيانًا في سبب إغلاقها للمعرض.

والفنانة شروق أمين، تعود أصولها لأم سورية وأب كويتي، وبدأت رحلتها الفنية بسن مبكرة، إذ لاحظ والدها وأساتذتها موهبتها عندما كانت في الـ7 من عمرها. وفي الـ9 من عمرها، أصبحت أمين أصغر فنانة تعرض أعمالها أمام الملأ في الكويت.
بعد افتتاحه بساعات.. «الداخلية الكويتية» تغلق معرضا لفنانة تشكيلية
بعد افتتاحه بساعات.. «الداخلية الكويتية» تغلق معرضا لفنانة تشكيلية
بعد افتتاحه بساعات.. «الداخلية الكويتية» تغلق معرضا لفنانة تشكيلية
بعد افتتاحه بساعات.. «الداخلية الكويتية» تغلق معرضا لفنانة تشكيلية
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