لميس سلامة: 100 مليون جنيه قيمة أعمال ترميم البارون.. فيديو

قالت الاعلامية لميس سلامة، إن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح قصر البارون والذي يعد واحدا من العلامات المميزة في منطقة مصر الجديدة، والذي لفت جميع الأنظار بمجرد المرور أمامه في شارع العروبة بصلاح سالم.





وأضافت لميس سلامة،خلال برنامج"صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن الطراز المصمم به القصر هو مستوحى من العمارة الهندية، والذي قام بتشييده المليونير البلجيكي "إدوارد إمبان" وبدء تشييده في 20 سبتمبر 1852 والانتهاء منه في 22 يوليو .1929





ونوهت لميس سلامة،إلى أنه تم الانتهاء من 96% من أعمال الترميم تقريبًا بقصر البارون، موضحة أن أعمال الترميم قائمة فيه على قدم وساق، وتقدر أعمال الترميم بأكثر من 100 مليون جنيه.





وأكدت لميس سلامة، أن الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه وتبذل قصارى جهدها لإحياء الآثار والمباني التراثية والتاريخية مرة اخرى، ولكن ايضًا على المواطن دور مهم ومن واجبه الحفاظ على تلك الآثار، لأنها تعد من العوامل الأساسية لجذب السائحين من مختلف المناطق.



