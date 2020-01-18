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اقتصاد

125 جنيها لكيلو الضأن.. أسعار اللحوم اليوم السبت 18-1-2020

السبت 18/يناير/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 18 -1-2020 استقرارًا في محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى، واستقر سعر اللحم الكندوز بين 110 حتى 130 جنيها للكيلو، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجل سعر اللحم المفروم 100:130 جنيه، السجق 110: 125 جنيهًا، وتراوحت أسعار البفتيك والاستيك بين 110: 130 جنيهًا، وأسعار البرجر البلدى بين 100: 125 جنيهًا.

وشهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارًا، لتبدأ من 125 حتى 150 جنيهًا، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملي بين 90 : 110 جنيهات.

كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارًا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيهًا للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن.
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