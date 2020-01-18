غرق طفل سقط داخل ترعة بسوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في سوهاج من انتشال جثة طفل غرق داخل ترعة نجع حمادي بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة طهطا يفيد بغرق طفل بترعة نجع حمادي ببندر طهطا، فانتقل مأمور وضباط القسم وقوات وحدة الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة، وبالفحص تبين أنها للطفل "إسلام.أ.ص" 9 سنوات ويقيم بذات الناحية وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.



بسؤال والده "أشرف.ص.أ" 49 عاما مهندس ري، قرر بأنه أثناء تواجد نجله المذكور علي حافة الترعة اختل توزانه وسقط بها مما أدى لغرقه ووفاته ونفى الشبهة جنائية.



تحرر المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثة.



