AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجروان: مجلسنا قادر على مواجهة تحديات السلم في العالم

السبت 18/يناير/2020 - 09:46 ص
أحمد بن محمد الجروان،
أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام
Advertisements
مـيـــــس رضـــا
أكد أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أن بناء سلام حقيقي ومستدام للبشرية لا يأتي عن طريق العنف أو استخدام القوة العسكرية التي من شأنها تعقيد هذا الصراع بل يأتي الحل الأفضل عبر تعزيز ثقافة التسامح بين الناس وبين الأمم والشعوب واعتماد سياسة القوة الناعمة التي أصبحت محط أنظار واهتمام الكثير من البلدان على المستوى العالمي.

وقال أحمد بن محمد الجروان، في كلمة له، فى الاجتماع الأول للجمعية العمومية للمجلس العالمي للتسامح والسلام، إن الجمعية العمومية للمجلس تقوم على أهداف سامية وقيم نبيلة وتشكل قيمة عالية جدًا للإنسانية، مشيرا إلى أن مشاركة الأعضاء بتجربتهم الطويلة والغنية في مجال التسامح والسلام ستخلق جمعية عمومية قادرة على التغلب على جميع التحديات التي تواجه السلم في العالم، معربًا عن التطلع إلى رؤية مساهمات الأعضاء القيمة وتلقي توصياتهم التي ترسم الطريق لعالم التسامح والسلام.

جاء ذلك، بحضور الجروان وفيرناندو نيجراو، نائب رئيس البرلمان البرتغالي، والبروفيسور كارلوس سليما، رئيس أكاديمية العلوم بلشبونة، وموسى عبد الواحد الخاجة، سفير الدولة لدى البرتغال، وعدد كبير من سفراء الدول المعتمدين في لشبونة والفاتيكان والمنظمات الأممية والدولية ومنظمتي اليونسكو وتحالف الحضارات التابعتين للأمم المتحدة والجامعات والأفراد العاملين في مجالات التسامح والسلام حول العالم.

وأضاف أحمد بن محمد الجروان في كلمته أنه لوحظ في الوقت الحاضر أن العديد من الدول تسعى إلى تحقق السلام والاستقرار والسعادة لجميع البشر، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العقيدة والدين، مشيرًا إلى الجهود المضنية التي يبذلها المجتمع الدولي لمنع النزاعات والصراعات الدولية والإقليمية على مدى العقود الماضية، التي تسببت في وفاة الملايين من البشر في جميع أنحاء العالم.

من جانبه، ألقى سفير الدولة لدى البرتغال كلمة في الاجتماع، أعرب خلالها وبصفته ممثلًا لدولة الإمارات عن فخره بحضور الاجتماع.

كما ألقى الشيخ الدكتور عبد الحميد متولي، رئيس المجلس الأعلى للأئمة والشئون الإسلامية في البرازيل، كلمة شدد خلالها على أن طريق العلم هو الطريق الصحيح إلى نشر التسامح والسلام.

وشهد الاجتماع عددًا من أوراق العمل والمناقشات التي سيتمخض عنها توصيات تقدمها الجمعية العمومية في ختام اجتماعاتها.

وفي نهاية الاجتماع، كرم مانويل بيشيررا، رئيس معهد التعاون البرتغالي العربي، أحمد بن محمد الجروان تقديرًا لجهوده العالمية لنشر التسامح والسلم في أنحاء العالم كافة، وسعيه نحو نشر ثقافة التسامح ومواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علي مدار يومين.. الإمارات تشهد قمة التسامح العالمية.. بمشاركة جمع غفير من المسئولين والخبراء

عام التسامح.. راشد آل مكتوم يكرم أوائل الإمارات.. ويؤكد : نعمل على إعلاء القيم الإنسانية

أبوظبي تحتضن أكبر القيادات الدينية بالعالم بالملتقى الـ6 لـ تعزيز السلم

رئيس جامعة الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية نموذج للتسامح بين قادة الأديان

الملتقى الدولي السادس لتعزيز السلم بأبوظبي يكرّم رئيس جامعة الأزهر

لليوم الثاني على التوالي .. القاهرة تستضيف اجتماعات اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقية للخروج برؤية موحدة لمجابهة التهديدات والعدائيات المواجهة لـ القارة

ترشيحاتنا

بمناسبة عيد الغطاس.. فوائد مذهلة لتناول القلقاس.. تعرف عليها

بنطلون وبلوزة.. أصالة تفاجئ جمهورها بلوك جديد

الجريمة الغامضة.. تفاصيل وفاة يوسف ديدات متأثرًا بجراحه برصاصة مجهول في جنوب أفريقيا

قبل ارتباطها بـ علي غزلان.. منة عرفة المثيرة للجدل بعلاقاتها الرومانسية

يهمله مصلون كثيرون.. عمل يجعل الملائكة تدعو لهم بالرحمة والمغفرة

مابقاش انا وخانات الذكريات.. أصالة تبكي على مسرح حفلها بدبى.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منة عرفة المثيرة للجدل.. 20 صورة تكشف علاقتها بـ علي غزلان وإطلالاتها الجريئة

لكل اسم حكاية.. القصر الأحمر بالمنصورة بناه دبور وسكنه إسكندر باشا

بملابس ملفتة.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها