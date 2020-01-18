سعد الزلط: جميع رؤساء مصر حذروا من التشكيلات الإخوانية الإرهابية.. فيديو

قال الدكتور سعد الزلط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مصر مرت بأوقات عصيبة عند تشكيل الجماعات الإخوانية وفي فترة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.



وأكد سعد الزلط، في مداخلة هاتفية عبر فضائية مصر الأولى، أن جميع رؤساء مصر حذروا من هذه الجماعات الإخوانية الإرهابية المدمرة.



وطالب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، وسائل الإعلام بإذاعة جميع خطابات الرؤساء المصريين بدءا من الزعيم جمال عبد الناصر مرورا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي حذروا فيها شكلا وتفصيلا من التشكيلات الإرهابية.



وأضاف سعد الزلط أن الأجيال القادمة بحاجة أيضا لتاريخ مكتوب يسرد فيه التاريخ الأسود القاتم لجماعة الإخوان الإرهابية لتوعيتهم بمخاطر هذه الأفكار الضالة والشاردة عن الوطن.



ونوه إلى أن مصر بحاجة لإطلاق مشروع قومى للتوعية بالتاريخ القاتم الإرهابى للجماعات الإخوانية، خاصة الجرائم السياسية التى ارتكبوها بحق الوطن.