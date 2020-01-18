توتنهام يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي.. اليوم

يحل فريق توتنهام ضيفًا على نظيره واتفورد، اليوم، السبت، في تمام الثانية والنصف ظهرًا، على ملعب "فيكارج رود"، ضمن منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



ويسعى توتنهام في مواجهة اليوم، لاستعادة نغمة الانتصارات، تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما فشل في تحقيق الفوز في أخر ثلاث مباريات بالدوري أمام نورويتش سيتي، وساوثهامبتون، وليفربول.



في المقابل، يسعى فريق واتفورد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق مفاجآة بالفوز على توتنهام وتعميق جراحه.



ويفتقد توتنهام لخدمات سلاحه الفتاك هاري كين، الذي تعرض لإصابة في العضلة الخلفية في الساق اليسرى، والتي ستبعده عن المشاركة لمدة 3 أشهر.



ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، بينما يأتي واتفورد في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.



ويلتقي اليوم أيضًا، مانشستر سيتي مع كريستال بالاس، وبرايتون مع أستون فيلا، وآرسنال مع شيفيلد يونايتد، ونيوكاسل يونايتد مع تشيلسي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.