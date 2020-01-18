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أخبار العالم

الشرطة الماليزية تعلن اختطاف 5 صيادين إندونيسيين على يد جماعة مجهولة

السبت 18/يناير/2020 - 11:27 ص
الشرطة الماليزية
الشرطة الماليزية
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أ ش أ
أعلنت شرطة المنطقة الأمنية الخاصة بالسواحل الشرقية من ولاية صباح شرق ماليزيا، عن فقدان 5 صيادين إندونيسيين يعتقد أنهم اختطفوا على أيدى جماعة مجهولة في دائرة لحد داتو .

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن قائد الشرطة الخاصة في المنطقة حزاني غزالي قوله إن عملية الاختطاف وقعت أمس الأول عندما خرج 8 صيادين إندونيسيين على متن قارب صيد، قبل أن تعرض الخمسة منهم لاختطاف، وأضاف أن الشرطة بصدد إجراء التفتيش والحصول على معلومات لاحقة من 3 صيادين ناجين.

وقد سبق أن نقلت "برناما" عشية أمس الجمعة عن مصدر شرطي أن 8 صيادين في مياه تامبيسان، بالقرب من دائرة لحد داتو، فقدوا أو تم اختطافهم على يد جماعة مجهولة على الأرجح.

كان قارب الصيد قد عثر عليه بدون طاقم في ساحل تانجوسو ظهر أمس الجمعة.
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