مانشستر سيتي يستدرج كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.. اليوم

يستقبل فريق مانشستر سيتي، بقيادة الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني، نظيره كريستال بالاس اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".



موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "الاتحاد" معقل مانشستر سيتي، وتُنقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورتس 2، بتعليق علي محمد علي.



ترتيب مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب فرق البريميرليج برصيد 47 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 14 نقطة وله جولة مؤجلة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.



ويدخل مانشستر سيتي مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على فريق أستون فيلا بسداسية مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما في الجولة الماضية.



ويستدرج السيتي، كريستال بالاس في المباراة، من أجل تحقيق الفوز الرابع على التوالي وتضييق الخناق على ليفربول المتصدر، أملًا في الحفاظ على اللقب الذي سيطر عليه في آخر عامين.