كان يوم المنى.. جونسس للأبحاث: فرحة عارمة لخروج بريطانيا من البريكست.. فيديو

قال عمار وقاف، مدير مؤسسة جونسس للأبحاث، إنه فيما يتعلق بقمة الاستثمار الأفريقية البريطانية على كل من المستوى السياسي والاقتصادي، فلها تأثير كبير على تلك الجوانب، لأن دائمًا أفريقيا تبحث عن أسواق لترويج منتجاتها وتصريف البضائع ورأس مال لدعم وإنشاء مشاريع استثمارية تخفف من حالة الضعف العام في الاقتصاد على المنطقة.





وتابع عمار وقاف، من خلال حوار خاص في فضائية "اكسترا نيوز"، أن على الجانب البريطاني فإنهم دائمي البحث عن أسواق جديدة، وان الشراكة الأوروبية المتوسطية بدأت من منتصف القرن الماضي وقائمة على نفس المبدأ.





وأضاف عمار وقاف، ان أوروبا تبدأ اليوم الخروج من السوق الأوروبية المشتركة، وتحاول البحث عن أسواق جديدة بامكانيات أكبر في الأسواق العالمية سواء في افريقيا وغيرها من القارات، وان قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية فرصة لبريطانيا بعد خروجها من البريكست "الاتحاد الاوروبي".





ولفت إلى ان بريطانيا تنظر الآن لاغتنام الفرص من حولها وخلق أجواء جديدة ومختلفة في الأسواق العالمية، ولم تنظر الى خروجها من البريكست على انه كارثة تهدد اقتصادها القومي، والعمل على إجراء وتوقيع اتفاقيات جديدة مع كل من آسيا وأفريقيا.



