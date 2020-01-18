مدير مرور القاهرة يوجه تحذيرا لقائدي المركبات

وجه اللواء عمرو البيلى مدير مرور القاهرة، رسالة تحذير لقائدي المركبات داخل المدينة، طالبهم بالالتزام بالسرعات المقررة للحد من حوادث الطرق وحفاظا على أرواح المواطنين.





وأوضح "البيلى"، أن الإدارة العامة لمرور القاهرة على أتم استعداد لتحقيق الانضباط المروري وتأمين سلامة مستخدمي شبكة الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة للحد من حوادث الطرق.





وأشار مدير المرور إلى أنه وجه ضباط الإدارة بنشر الحملات المرورية التى تستهدف مراقبة سرعة المركبات على الطرق والمحاور المرورية باستخدام رادارات حديثة في أوقات مختلفة على مدار اليوم لمجابهة أي تجاوز للسرعات المقررة داخل المدينة والمحددة وفقًا لقانون المرور.





ولاقت تلك الحملات استحسانا والتزاما من قائدي المركبات ، وتهيب الإدارة كافة مستخدمي شبكة الطرق الداخلية بالقاهرة الالتزام بتلك السرعات المقررة حرصًا على أمنهم وسلامتهم.



