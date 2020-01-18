تعرف على حالة المرور الصباحية بشوارع القاهرة

صرح مصدر أمني بمرور القاهرة بأنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، وحتى الآن، تشهد معظم محاور الحيوية سيولة مرورية على جميع القطاعات بالعاصمة.



وأشار المصدر إلى أن اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة يتابع الحالة المرورية أولا بأول من خلال جولة ميدانية له، وبالتنسيق مع عمليات المرور للتعامل الفورى مع أى أعطال أو كثافات قد تنتج عن سقوط أمطار.



وتابع المصدر قائلا إن منطقة مصر الجديدة بها تحويلات مرورية فوجب التأكيد على قائدي السيارات اتباع الإرشادات المرورية حتى تعود حركة المرور لطبيعتها مع انتظام جميع الخدمات المرورية بالمحاور المهمة.



وأخيرا نبه المصدر قائدي السيارات بالالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية حفاظا على أرواح المواطنين، خاصة فى ظل التغيرات الجوية المحتملة وتوقعات سقوط أمطار على مدار اليوم، لافتا إلى وجود تنسيق مع غرفة الطوارئ بالمحافظة للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار حتى لا تتسبب فى إعاقة حركة المرور.

