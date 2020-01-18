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حوادث

مرور الجيزة: انتظام الحالة المرورية في شوارع وميادين المحافظة

السبت 18/يناير/2020 - 10:25 ص
مرور الجيزة
مرور الجيزة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
شهدت الشوارع والميادين الرئيسية الجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسيابا في حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان الجيزة مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية بمناطق كورنيش النيل، بدءًا من شارع البحر الأعظم وصولًا إلى مراد وانتهاء بالعجوزة.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم وجامعة الدول، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

فيما عادت الحركة لطبيعتها بشارع الهرم بعد إغلاقه جزئيا من ١٢ صباحا حتى ٥ صباحا، لقيام الشركة المنفذة للمشروع القومى لـ مترو الأنفاق «الخط الرابع» بأعمال نقل مرافق والمتعارضة مع مسار المشروع.
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