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محمد نجيب: العاصمة الإدارية خالية من كافة أنواع التلوث البيئي ..فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 10:30 ص
محمد نجيب أبو زيد
محمد نجيب أبو زيد ، الأستاذ بالجامعة الأمريكية
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شيرين عادل
قال الدكتور محمد نجيب أبو زيد، الأستاذ بالجامعة الأمريكية، إن تدشين مصر للعاصمة الإدارية الجديدة هو نقلة نوعية بكافة الأشكال من حيث البناء والتصميم.

وأضاف "نجيب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية قناة مصر "الأولى"، أن العاصمة الإدارية الجديدة تمتاز بكونها حضارية نقية تخلو من كافة أنواع التلوث البيئى.

وأوضح أن تدشين العاصمة الإدارية تم باستخدام أحدث الأساليب الموفرة والمرشدة للاستهلاك بما فيها الطاقة والمخلفات البيئية وغيرها.

ولفت إلى أنه بمجرد انتقال العنصر البشرى للعاصمة الإدارية الجديدة يساعده عمله أن يرتقى بإمكانياته، خاصة استخدام كافة وسائل التكنولوجيا بالعاصمة الإدارية.

وتابع محمد نجيب، أن العاصمة الإدارية ستساعد سكانها على متابعة التكنولوجيا يشجعه على الإبداع وجذب الاستثمارات، وعلى مشروعاته الرائدة.

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