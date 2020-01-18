مباريات الجيزة بالقسم الثالث.. الدخان يواجه جولدي.. والبدرشين أمام الاتصالات

تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة، حيث يستضيف فريق الشرقية للدخان منافسه جولدي في صراع صدارة المجموعة، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا .



وجاءت مباريات الجولة كالتالي:



حلوان العام - 6 أكتوبر



البدرشين - المصرية للاتصالات



الصف - جينيس



مركز شباب بشتيل - مركز شباب أبو النمرس



العياط - القومي



الصيد - المعادي



ترتيب المجموعة الخامسة



1-الشرقية للدخان: 34 نقطة

2- جولدي: 32 نقطة

3- المصرية للاتصالات: 31 نقطة

4- حلوان العام: 28 نقطة

5- أكتوبر: 25 نقطة

6- القومي: 18 نقطة

7- البدرشين: 17 نقطة

8- الصف: 16 نقطة

9- أبو النمرس: 15 نقطة

10- جينيس: 14 نقطة

11- بشتيل: 12 نقطة

12- المعادي: 12 نقطة

13- العياط: 11 نقطة

14- الصيد: 8 نقاط