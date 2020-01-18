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محافظات

معيط يتفقد منظومة الدفع الإلكتروني بالإدارة المالية لمحافظة بورسعيد.. شاهد

السبت 18/يناير/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، منذ قليل، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم، السبت، في زيارة رسمية للمحافظة.

كان الدكتور محمد معيط وصل في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إلى مكتب محافظ بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات بالمحافظة في توالي لزياراته المتكررة خلال الأشهر الماضية لمتابعة منظومة التحول الرقمي.

ومن المنتظر أن يتفقد وزير المالية يرافقه المحافظ منظومة الدفع الإلكتروني بالمحافظة، حيث سيتفقد الوزير منظومة الدفع الإلكتروني بالإدارة المالية للمحافظة بالديوان العام، وكذا مبنى المديريات المالية بحى الضواحي ومبنى هيئات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى زيارة المركز اللوجستي.
معيط يتفقد منظومة الدفع الإلكتروني بالإدارة المالية لمحافظة بورسعيد.. شاهد
معيط يتفقد منظومة الدفع الإلكتروني بالإدارة المالية لمحافظة بورسعيد.. شاهد
معيط يتفقد منظومة الدفع الإلكتروني بالإدارة المالية لمحافظة بورسعيد.. شاهد
معيط يتفقد منظومة الدفع الإلكتروني بالإدارة المالية لمحافظة بورسعيد.. شاهد
معيط يتفقد منظومة الدفع الإلكتروني بالإدارة المالية لمحافظة بورسعيد.. شاهد
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