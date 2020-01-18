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منوعات

لحظات مرعبة على متن طائرة روسية

السبت 18/يناير/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بينما كان الركاب يتخذون مقاعدهم على متن طائرة استعدادًا لبدء رحلتهم المتوجهة إلى مدينة "نوفوسيبيرسك" الفيتنامية، ألغيت كل الترتيبات بعد نشوب حريق بالطائرة.

وهب الفزع والخوف في قلب المسافرين، وفر الركاب من الطائرة قبل إقلاعها بلحظات بعد أن اشتعلت النيران في محرك الطائرة، بحسب ما نشرت الصحف الروسية.

كان على متن الطائرة المتجهة من سيبيريا إلى فيتنام 200 راكب يحملون الجنسية الروسية، وفور اشتعال النيران قام قائد الطائرة بتشغيل نظام الإطفاء التلقائي.

فيما أخلت الطائرة من الركاب وطاقم الطائرة وألغيت الرحلة على الفور، ولم يصيب أي شخص بأي إصابات.
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