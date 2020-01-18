لا بد من ترويجها.. برلماني: السياحة الريفية في مصر دخل قومى مهدر

طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، بحملات ترويجية لتسليط الضوء على السياحة الريفية في مصر، لأنها كنز غير مستغل، مؤكدًا أن مصر يوجد بها العديد من الأماكن الريفية التي تمتاز بجمالها وسحرها الدائم الذي لا ينقطع، فضلًا عن الأدوات والآلات والمعدات الزراعية القديمة التي تعتبر من أهم الأشياء التي تجذب أنظار السائحين إليها.



وقال المسعود في بيان له، إن السياحة الريفية في مصر غائبة في ظل وجود المحميات الطبيعية التي تعد ثروة قومية نادرة فريدة، إنها ليست مجرد نباتات وحيوانات وطيور وأرض، بل مياه تحوى أسماكا وشعبا مرجانية نادرة يصل عمرها إلى 20 مليون سنة، بل هي تراث الماضي والحاضر والمستقبل ينبغي الحفاظ عليها والتخطيط بجدية لتنميتها في عصر لم يعد فيه الحفاظ على البيئة رفاهية.



وأضاف أنه لا بد من تخصيص قرى للسياحة الريفية على طراز قرى الحدائق، التي أنشأها العالم البريطاني في هاورد عام 1898، لجذب السياح إليها وكذلك المتاحف الزراعية بالتعاون مع وزارة الأثار والسياحة والفلاحين والنقابات الزراعية بالريف المصرى وعدم قصر المقومات السياحية المصرية في مصر على الآثار والأماكن السياحية المشهورة ما بين الأهرامات وأبو الهول وغيرها من المزارات التقليدية.



وطالب بتطوير الأماكن الريفية القديمة وعمل مستنسخات ريفية وعرضها في بازرات ومتاحف، وهو من الأنماط الغالية التي تعلي من اقتصاد مصر الريفي لجذب السياح إليها.