مسعود أوزيل يكشف عن نصيحته لـ محمد النني

كشف النجم الألماني مسعود أوزيل عن نصيحته للدولي المصري محمد النني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وقال مسعود أوزيل، في تصريحات تليفزيونية: "نصحت محمد النني بالانتقال إلى الدوري التركي الصيف الماضي، حيث إنه كان الأفضل له وقتها".



وأضاف مسعود أوزيل: "أكدت للنني أنه لن يجد صعوبة في تركيا، خاصة أن الحياة في تركيا متشابهة إلى حد كبير مع مصر".



واختتم مسعود أوزيل: "أحب محمد النني جدا، هو مثل أخي الصغير، أتمنى أن أراه في أرسنال مرة أخرى".



وكان محمد النني انتقل إلى بشكتاش التركي خلال الصيف الماضي، قادما من صفوف أرسنال الإنجليزي، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.



يذكر أن بشكتاش يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 30 نقطة.

