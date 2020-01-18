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أسماء حسني: التحول الرقمي ساهم في توفير الخدمات للمواطنين بسهولة ..فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 11:30 ص
أسماء حسنى صالح
أسماء حسنى صالح
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شيرين عادل
قالت أسماء حسنى صالح، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات سابقا، إن هذه الصناعة مرتبطة بالعقل البشرى والذى هو بدوره أساس التنمية.

وأكدت أسماء حسنى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن هناك تكاملا واضحا بين دور الحكومة والقطاع الخاص خاصة أن تنمية العقل البشرى تتم منذ مراحل التعليم.

وأوضحت أسماء حسنى، أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الصناعات المحظوظة فى العصر الحالى خاصة مع اهتمام القيادة السياسية بها.

ولفتت أسماء حسنى، إلى أن تكنولوجيا المعلومات هى العمود الفقرى لكافة أفرع الاقتصاد وكافة مجالات الصحة والتعليم وكافة الخدمات المقدمة للمواطن.

وتابعت أسماء حسنى، أن مصر حققت معدلات وأرقام قياسية من خلال خدمات التحول الرقمى الذي ساهم في توفير كافة الخدمات بسهولة ويسر للطلبة والعاملين وكافة فئات الشعب.

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