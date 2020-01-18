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أخبار العالم

أردوغان يهدد أوروبا باللاجئين حال سقوط حكومة السراج

السبت 18/يناير/2020 - 11:32 ص
صدى البلد
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عرفة البنداري
زعم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، في مقال له بصحيفة "بوليتيكو" أن الطريق المؤدي للسلام في ليبيا يمر عبر تركيا لافتا إلى أن تركيا ستقوم بتدريب قوات الأمن الليبية.

وأضاف أردوغان أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يُظهر للعالم أنه لاعب مهم في الساحة الدولية. وينبغي ألّا ننسى أن أوروبا ستواجه مشاكل وتهديدات جديدة إذا جرى إسقاط حكومة السراج في ليبيا.

ووجه الرئيس التركي تهديدات مبطنة إلى أوروبا من تدفق موجة المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا إذا سقطت حكومة السراح.

جدير بالذكر أن أردوغان دائما ما يهدد أوروبا بقضية اللاجئين وفتح الحدود أمامهم للوصول إلى أوروبا.
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