اعتقال فلسطينية بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن بالقدس.. صور

ذكرت القناة الـ13 العبرية، قبل قليل، أن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت سيدة فلسطينية في القدس، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.



وأضافت القناة العبرية، أن السيدة الفلسطينية، 50 عاما، حاولت طعن عناصر الشرطة قرب باب العامود بالبلدة القديمة بالقدس.



وأشارت القناة، الى أن عناصر الشرطة قاموا بالسيطرة على السيدة، واعتقالها، بدون وقوع إصابات في صفوف الشرطة، وذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم السبت، أن وحدات "الإرباك الليلي" ستعود قريبًا للعمل على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة.



وفى سياق منفصل قالت القناة العبرية، إن وحدات الإرباك الليلي، ستعود قريبا للعمل على حدود غزة، بسبب تعثر مباحثات التهدئة بين إسرائيل وحماس.



وأضافت قناة كان، أن حركة حماس تتهم إسرائيل بالتهرب من تطبيق تفاهمات وقف إطلاق النار الأخير بينهما.



ولفتت القناة، الى أن تقديرات الجيش الإسرائيلي، تشير إلى أن عملية إطلاق البالونات من غزة، تتم بواسطة مجموعة من الجهاد الإسلامي، دون موافقة من القيادة بغزة، وأن جهود التهدئة بين إسرائيل وحماس لن تتسارع بعد الانتخابات.



وأشارت القناة العبرية، إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، سقطت العشرات من البالونات المثبت عليها أجسام متفجرة، بعدة مناطق بغلاف غزة، دون وقوع إصابات.