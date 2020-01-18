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رياضة

المنيا يضم محمد علي في ثالث صفقات فترة الانتقالات الشتوية

السبت 18/يناير/2020 - 12:01 م
طارق السيد
طارق السيد
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كتب – رباب الهوارى
نجح مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر، في ضم اللاعب محمد علي صادق، مهاجم بني سويف في صفقة انتقال حر.

وقال طارق السيد المدير الفني للمنيا: إن اللاعب يمتاز بخبرات فنية عالية، وسبق له اللعب في العديد من الأندية منها الإسماعيلي وسموحة، وكفر الشيخ، وحرس الحدود، وغزل المحلة، مشيرا إلى أنه سيكون من العناصر القوية للفريق خلال الدور الثاني.

يذكر أن نادي المنيا قد نجح في ضم لاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهما المدافع محمود المنشاوي قادما من فريق منتخب السويس، و اللاعب أحمد أشرف مهاجم فريق اتحاد الشرطة.
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