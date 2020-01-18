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برلمان

بحضور فنانين ورياضيين.. مستقبل وطن يفتتح القاعدة الحزبية بالشرقية

السبت 18/يناير/2020 - 12:04 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى
افتتح حزب مستقبل برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الشرقية، القاعدة الحزبية، بقرية اشكر، التابعة لمركز فاقوس، وذلك في مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، بحضور فنانين وإعلامين وسياسيين ورموز وطنية، وذلك تحت رعاية المهندس أحمد الخطيب أمين الحزب بالمحافظة.

وتحدث عمرو شعلان أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، عن المشاركة المجتمعية التى يقوم بها الحزب على مستوى محافظة الشرقية وعن الالتحام بالمواطن في الشارع الشرقاوي وعن المشاركة فى حل المشاكل الخاصة والعامة وذلك لخلق قاعدة شعبية كبيرة مؤيدة للدولة المصرية يكون الهدف منها التصدي لخونة الوطن من منفذي الأجندات الخارجية والتي تعمل على زرع الفوضى أو إطلاق الشائعات لهدم الدولة المصرية.

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبد المجيد أمين امانة العمل الجماهيري بهيئة مكتب الشرقية، أن الحزب هدفه التواجد مع المواطن وتقديم الخدمات المختلفة التي يحتاجها وبصفة خاصة فى مجال الصحة.

وأوضح "عبد المجيد"، إنه من خلال تعاون الحزب مع الجمعيات تم ويتم اجراء عمليات قلب مفتوح لغير القادرين وتقديم بعض المساعدات فى تجهيز العرائس من غير القادرين.

وفي الوقت نفسه، أشار أمين الحزب بفاقوس الحاج خالد هليل، إلى أن حزب مستقبل وطن بالمركز يدعو الجميع رجالا وشبابا وسيدات للانضمام للحزب والمشاركة في تنمية الشارع بفاقوس.

وأضاف أن الحزب بفاقوس هذه الأيام يعمل على تجهيز دورات للشباب تؤهلهم على القيادة وكذلك للتوعيه والتثقيف، وأيضا عمل فصول لمحو الأميه من خلال الحزب، وقال الدكتور عادل محفوظ عضو هيئة مكتب الحزب بفاقوس أنه سيتم توفير فرص عمل للشباب وسيتم نشر بيانا بالوظائف المتاحة على موقع صفحة الحزب على الانترنت للتواصل مع الشباب.

كما حضر الكابتن جمال عبد الحميد، مدرب كرة القدم ولاعب المنتخب الوطني ونادى الزمالك السابق، والذي وجه كلمة للشباب عن حب الوطن واهمية العمل على التصدي الشائعات التي تستهدفه.

ويأتي ذلك إلى اهتمام الأمانة العامة بحزب مستقبل وطن، بالفعاليات والأنشطة المجتمعية والعمل من أجل تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين، وكذا الاهتمام بحل المشاكل الجماهيرية بهدف تحقيق حياة كريمة للمواطنين في إطار توجهات القيادة السياسية.
بحضور فنانين ورياضيين.. مستقبل وطن يفتتح القاعدة الحزبية بالشرقية
بحضور فنانين ورياضيين.. مستقبل وطن يفتتح القاعدة الحزبية بالشرقية
بحضور فنانين ورياضيين.. مستقبل وطن يفتتح القاعدة الحزبية بالشرقية
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