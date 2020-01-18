مؤتمر صحفي لوزير الخارجية العراقي ونظيره الأردني ..شاهد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، بثا مباشرا لفعاليات مؤتمر صحفى لوزير الخارجية العراقي ونظيره الأردنى.





يذكر أن مسؤولًا بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، كشف عن سبب تأخر وزارة الدفاع في الاعتراف بإصابة 11 جنديا جراء الهجوم الصاروخي الإيراني في 8 يناير على قاعدة تتمركز فيها قوات أمريكية بالعراق.





ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن المسئول، قوله إن التناقض الظاهر في تصريحات البنتاجون يعود إلى "تقييم القيادة حينها، فأعراض الإصابات ظهرت بعد الهجوم بأيام في الحقيقة، وعلاج الجنود جاء من باب الاحتراز".



