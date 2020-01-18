برلماني: تجارة الأعلاف المغشوشة تهدد الثروة الداجنة في مصر

تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة الأعلاف المغشوشة، حيث يعمل بعض أصحاب المصانع من معدومي الضمير على خلط مواد غير متطابقة وإعادة هيكلة للأنواع المصنعة حتى يتم تداولها مرة ثانية بالأسواق وعلى المزارعين.



وأوضح خالد مشهور، في بيان له، أنه يتم إنتاج الأعلاف المغشوشة للدواجن والتي لا تتضمن أي قيمة غذائية وتعبأ في "بير السلم" من خلال خلط نصف كمية من العلف الأصلي والباقي من بودرة حجر الجير وبقايا المقرمشات فلا تمد الدواجن بالقيمة الغذائية الكافية، ثم يفاجأ المربي بأوزان الدواجن تقل باستمرار، بالإضافة إلى نفوق الكثير منها، مما يتسبب في خسارة كبيرة له.



وطالب النائب بتشديد الرقابة من قبل مباحث التموين على أسواق الأعلاف، وأن تقوم الدولة بمراقبة هذا النشاط أولًا والتأكد من عدم مخالفته للقوانين، وتقنين دور الوسيط بين المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى دعم صناعة الأعلاف التي تخلق فرص عمل.