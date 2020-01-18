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تعليم

مدير إدارة الساحل التعليمية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور

السبت 18/يناير/2020 - 12:00 م
امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية
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ياســمين بدوي
تفقد منذ قليل ياسر عمارة مدير عام إدارة الساحل التعليمية، سير امتحانات الشهادة الإعدادية في لجنة مدرسة روض الفرج الإعدادية بنات، ولجنة مدرسة المحافظة على البصر.

حيث تأكد مدير عام إدارة الساحل التعليمية، خلال جولته التفقدية على هدوء اللجان، وانتظام سير الامتحانات، وتوفير جو مناسب يساعد الطلاب على الإجابة بهدوء دون توتر أو انفعال .

وأوضح مدير عام إدارة الساحل التعليمية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة التي امتحنها الطلاب حتى الآن مطابقة للمواصفات، وفى مستوى الطالب المتوسط، ولا يوجد ما يعيق سير الامتحانات.

وكان قد دخل منذ قليل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، إلى لجانهم الامتحانية لتأدية امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

ووفقا لجدول الامتحانات الرسمي الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فمن المقرر أن يستمر زمن الامتحان من الساعة 11:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا.

وقد أدى الطلاب في الفترة الصباحية الامتحان في مادة الدراسات الاجتماعية من 9 صباحا حتى 11 صباحا.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: إنه يبلغ إجمالي عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة (163908)، من بينهم (83345) طالبا، و(80563) طالبة، وذلك داخل (707) لجان، إضافة إلى (20) طالبا سيؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اطمأن على جاهزية اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ 32 وفق توجيهات معالي محافظ القاهرة سيادة اللواء خالد عبد العال.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، والتي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.
مدير إدارة الساحل التعليمية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
مدير إدارة الساحل التعليمية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
مدير إدارة الساحل التعليمية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
مدير إدارة الساحل التعليمية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
مدير إدارة الساحل التعليمية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
مدير إدارة الساحل التعليمية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
مدير إدارة الساحل التعليمية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
مدير إدارة الساحل التعليمية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
مدير إدارة الساحل التعليمية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
مدير إدارة الساحل التعليمية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
مدير إدارة الساحل التعليمية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
مدير إدارة الساحل التعليمية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
مدير إدارة الساحل التعليمية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية.. صور
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