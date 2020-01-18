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تامر الخشاب: الزعيم الوهمي أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية.. فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 01:06 م
استغلال وسائل الاعلام
استغلال وسائل الاعلام للفطرة البشرية
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فرح علاء الخولي
قال الإعلامي تامر الخشاب، إن بعضا من كتاب الدراما كانوا حريصين دائمًا على وجود الزعيم المخلص في أفلامهم، وهذا لاستغلالهم الفطرة البشرية في الرغبة في التابعية لأحد الزعماء لضمان نجاح أفلامه، وهو أحد الزعماء الذي قامت الدول المحتلة بزراعته لتدمير الأوطان بشكل غير مباشر.

وأضاف الإعلامي تامر الخشاب، خلال برنامجه "الكمين"، الذي يذاع على قناة "الحياة"، أن الأفراد والشعب يتجهون للزعيم المخلص بمجرد شعورهم بالمظلومية والضعف، لاعتقادهم أنه الزعيم الذي يستطيع أن يأتي لهم بحقوقهم.

وذكر أن كتاب الدراما كانوا يحرصون على وجود الزعيم المخلص في أفلامهم حتى ولو كان زعيما وهميا، وهذا لجذب أكبر عدد من المتفرجين بناءً على فطرتهم البشرية، ولكن هناك مجموعة من الصفات المشتركة بين الزعيم الحقيقي والوهمي، وهي التي تجعل الزعيم محبوبا وله شعبية كبيرة.

وأوضح تامر الخشاب أنه كان هناك العديد من الزعماء الشعبيين الحقيقيين في العصور القديمة، ويتمتعون بصفات حقيقية وصادقة، ولكن قام الإعلام باستغلال تلك الصفات في أكبر عملية احتيال في تاريخ البشرية، وهي عملية تصنيع زعيم وهمي للعرب والمسلمين، يعمل على تغيير أفكارهم وتفكيك عقيدتهم، ولديه القدرة الإقناعية والشعبية الواسعة وتوجيههم إلى الطريق التي يدمرها، وهذا يتم بعد العمل على خلق البيئة الملائمة لهذا الزعيم، والشعور المستمر بالمظلومية والقهر والتركيز على القضايا العامة التي تثير مشاعرهم، مثل القضايا العقائدية "القضية الفلسطينية مثلا"، وحشد أكبر عدد ممكن وتسريب مقاطع مصورة من الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين والوطن العربي.
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