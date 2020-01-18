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تعليم

هدوء في أول أيام امتحان الشهادة الإعدادية بالشرقية

السبت 18/يناير/2020 - 12:58 م
أمتحان
أمتحان
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 تسير في أجواء هادئة وبدون مشاكل، وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي، مشددًا على التصدي بكل حزم لمحاولات الغش، أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات. 

جاء ذلك خلال متابعته لسير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة بني شبل الإبتدائية رقم ( 3 ) التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية و التي تضم 8 لجان امتحانية و تستوعب 164 طالبة.

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت ، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للإطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 / 2020 يبلغ ( 119290) طالب و طالبة موزعين على 671 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.
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