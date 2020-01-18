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تعليم

تعليم مطروح: انتظام امتحانات تابلت ثانية ثانوي بجميع الإدارات التعليمية

السبت 18/يناير/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم السبت أن العملية الامتحانية الالكترونية انتظمت لطلاب الصف الثاني الثانوي بجميع اللجان .

وأضاف أن طلاب القسم العلمي أدوا سادس أيام الامتحانات في مادة الفيزياء لمدة ثلاث ساعات بينما أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة التاريخ لمدة ٣ ساعات أيضا بنظام التابلت التعليمي.

وأوضح الدكتور النيلي أن مسئولي التطوير التكنولوجي بالمديرية، قدموا الدعم الفني والنصائح التعليمية والمساعدات الإرشادية اللازمة للطلاب والمعلمين ومسئولي المدارس الثانوية علي مدار الفصل الدراسي الأول وقبل وقت كاف من انطلاق الامتحانات الإلكترونية لتسهيل مهمة الطلاب في الوصول لمنصة الامتحانات والوصول للأسئلة وذلك طبقا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك.

وأكد وكيل الوزارة على عدم تلقي غرفة العمليات المركزية بتعليم مطروح أي بلاغات بوجود صعوبات في الأسئلة أو أعمال شغب داخل اللجان حيث تم رصد سير الامتحان وسط أجواء مناسبة بجميع الإدارات التعليمية من خلال التواصل المباشر مع غرف العمليات الفرعية.
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