باكستان: لا صحة لحظر مصر إصدار تصاريح سفر لمواطنينا



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية، عائشة فاروقي، إن مصر لم تفرض حظرا على إصدار تأشيرات للباكستانيين، وقالت إن القاهرة لم تتخذ أي إجراء من هذا القبيل.





جاء ذلك على خلفية تقارير إعلامية كاذبة ذكرت أن السفارة المصرية بباكستان تحتجز جوازات سفر راغبين في السفر لمدة شهرين.



نفت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، صحة الانباء التي ترددت بشأن رفض القاهرة إصدار تأشيرات سفر للمواطنين ورجال الاعمال الباكستانيين.