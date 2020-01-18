AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

باكستان: لا صحة لحظر مصر إصدار تصاريح سفر لمواطنينا

السبت 18/يناير/2020 - 01:38 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
نفت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، صحة الانباء التي ترددت بشأن رفض القاهرة إصدار تأشيرات سفر للمواطنين ورجال الاعمال الباكستانيين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية، عائشة فاروقي، إن مصر لم تفرض حظرا على إصدار تأشيرات للباكستانيين، وقالت إن القاهرة لم تتخذ أي إجراء من هذا القبيل.

جاء ذلك على خلفية تقارير إعلامية كاذبة ذكرت أن السفارة المصرية بباكستان تحتجز جوازات سفر راغبين في السفر لمدة شهرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خفض التوتر.. تعرف على سبب زيارة رئيس وزراء باكستان للسعودية

سفارة باكستان بالقاهرة تحيى الذكرى الخامسة لضحايا الهجوم الإرهابى على مدرسة بيشاور

باكستان تصدر تصاريح خاصة لأمير قطر وعائلته..تعرف على القصة؟

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد صلاح ذو الفقار.. سر عدم ظهوره فى مشهد النهاية مع عادل إمام بـ الإرهابى

لحظات مرعبة على متن طائرة روسية

جذابة وأنيقة.. شاهد إطلالة ليلى علوى فى حفل عيد ميلادها

سم قاتل.. عميد معهد القلب السابق يكشف عن مخاطر المشروبات الغازية

بملابس ملفتة.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول برتقالة يوميا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذابة وأنيقة.. شاهد إطلالة ليلى علوى فى حفل عيد ميلادها

العمامة تعود.. طلاب المعاهد الأزهرية بالفيوم يعودون للزي التقليدي ..فيديو

بفستان قصير .. زوجة عماد متعب تتألق فى عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز