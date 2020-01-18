طريق الموت بالقليوبية.. خط 12 بنها - القناطر يحصد أرواح الأبرياء وسط صمت المسئولين.. حفر ومطبات وظلام وسيارات متهالكة.. الأهالي يدشنون حملة ارحمونا.. ولادنا بيموتوا.. صور

خط 12 بنها- القناطر "طريق الموت"

أهالى القليوبية:

الطريق حالته متردية ومليء بالحفر والمطبات

السيارات متهالكة وبدون رخص والسائقون صبية

مكامير الفحم والحيوانات النافقة والقمامة على جنبيه

طريق "خط 12" بنها – القناطر من الطرق الرئيسية فى محافظة القليوبية، حيث يربط مدن بنها بالقناطر بالطريق الدائرى، فضلا عن قرى مركز طوخ وقها من خلال الوصول إلى طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع.ورغم أهميته، فإن الطريق يعانى من الإهمال بسبب سوء حالته وتهالكه، وأطلق عليه البعض "طريق الموت وحصاد الأرواح"، فضلا عن أن السيارات التى تعمل عليه متهالكة وبدون رخص ويقودها صبية صغار، ما يؤدى إلى وقوع كوارث وخسائر بشرية بشكل يومي، كما أنه لا توجد به خدمات أمنية أو مرورية.وقد شهد الطريق عددا من الحوادث المرورية مؤخرا، راح ضحيتها الكثير من الأبرياء وأصيب آخرون، وآخرها مصرع 5 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 2 آخرين بقرية العمار بمركز طوخ، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على خط 12 في دائرة مركز طوخ، وأيضا مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة من قبل.وسادت حالة من الحزن خلال الجنازة وسط مطالبات الأهالي بتطوير طريق خط 12 بنها القناطر، والذي يعاني من الأزمات وسوء حالته وانعدام الإنارة والخدمات عليه، مما حوله إلى مصيدة للموت والوصول للآخرة.وقال محمد عواد إن طريق بنها القناطر والمعروف بخط 12 يعد من أخطر الطرق بناطق مركزى طوخ والقناطر، فالداخل مفقود والخارج مولود بسبب ارتفاع نسبة الوفيات عليه، خاصة فى الفترة الأخيرة.وأضاف أن الطريق يخدم ما يقرب أكثر من 20 قرية بطوخ والقناطر الخيرية ورغم ذلك، يعانى من كثرة الحفر وانتشار المطبات العشوائية وأيضا رعونة السائقين وقلة الإنارة عليه ليلا وتراكم القمامة على جانبى الطريق، مطالبا المسئولين بسرعة التدخل وإنقاذ الآلاف من الأسر والأطفال من الموت المحقق الذى أصبح يهدد حياة من يسير عليه يوميا.وقالت أسماء علام إن مشكلة انتشار مكامير الفحم المنتشرة على طول الطريق تمثل خطرا أشد من الحفر والمطبات بسبب الأدخنة الكثيفة التي تنبعث من هذه المكامير، فضلا عن حرق أكوام القمامة على جانبى الطريق، ما يؤدي إلى انعدام الرؤية تماما على الطريق وينتج عنه وقوع العديد من الحوادث، خاصة بمدخل قرى أجهور والقناطر الخيرية.وأضافت أن الأهالى تقدموا باستغاثة عاجلة لمحافظ القليوبية ورؤساء مجالس مدن بنها والقناطر لإنقاذ شباب الضحايا من الموت المحقق بسبب طريق خط 12 خاصة من المسافة بين بلتان وحتى قرية اجهور الكبرى.وأكد يوسف عباس أن الطريق به عدد كبير من المنحنيات الخطيرة، فضلا عن عدم وجود أى خدمات أمنية أو مرورية، وكذلك عدم وجود علامات إرشادية أو أعمدة إنارة، ما يؤدي إلى استحالة السير على الطريق ليلا نظرا لخطورته وقيام بعض المسجلين بعمليات السرقات بالإكراه والاختباء وسط الزراعات.وقال إن لسان حال ركاب السيارت الأجرة "السرفيس" التى تعمل بالخطر والطريق دائما يقولون "المضطر يركب الصعب"، فلا بديل عن استقلال تلك النعوش الطائرة التي لا تحمل أي لوحات معدنية ولا تحمل أرقاما ولا رخصة.وأضاف: "الأخطر أن تلك السيارات يقودها بعض الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاما، ومعظمهم بل كلهم بلا استثناء لا يحملون بطاقات شخصية أو رخص قيادة، بما يعنى أن الموت سيكون بدون دية بسبب عدم وجود نقطة مرور لضبط المخالفين من السائقين".يذكر أن أهالي مركز طوخ دشنوا حملة بعنوان "ولادنا ماتو" و"طريق الموت" لجذب نظر المسئولين إلى حالة الطرق بالمحافظة، خاصة طريق 12 بنها - القناطر، حيث يحصد يوميا آلافا من أرواح البشر.وكان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز طوخ، بوقوع حادث تصادم على طريق خط 12 عند قرية العبادلة التابعة للمركز.انتقل المقدم أحمد سامي، رئيس المباحث، وتبين وقوع حادث تصادم على الطريق بين دراجتين ناريتين، ما أسفر عن وفاة طفلين هما ملك حمادة، 5 سنوات، من قرية العمار، وشقيقها "نادر"، 10 سنوات، ومحمود عماد ومحمود ياسر وياسمين علي، 14 سنة، وأصيب حمادة سيد، 40 عاما، وفاطمة علي، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثث لمستشفى العمار، والمصابين إلى مستشفى الجامعة.