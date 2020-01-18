توقعات الجماهير لمباراتي الأهلي والزمالك بالدوري.. فيديو

الأهلي في مواجهة صعبة أمام المقاولون والزمالك في لقاء أشد صعوبة أمام المصري، ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام المقاولون مساء يوم الأحد، بينما سيلعب الزمالك أمام المصري مساء يوم الإثنين، واستطلعت كاميرا صدى البلد اراء الجماهير حول توقعاتهم لنتائج مباراتي قطبي الكرة المصرية.



و جاءت بعض الأراء كالاتي :

قال هيثم احمد انة أهلاوي و يتمنى فوز الزمالك و الأهلي لأن الدوري المصري أصبح أشد متعة بعد فوز الزمالك الأخير أمام الجونة وعودته للانتصارات، بينما قال حسن ان الأهلي سوف يفوز و ان الزمالك سوف يتعادل مع المصري لانة لقاء صعب للغاية ، حيث ان إيهاب جلال سوف يدير اللقاء بكل ما أوتي من قوة لاثبات أن اقالتة من تدريب الزمالك كان خطأً كبير .



بينما توقع أشرف ان الاهلي سيتعادل مع المقاولون و ان الزمالك سوف يفوز علي المصري ( بصعوبة ) , موضحًا ان الأهلي في حالة سيئة رغم الفوز علي التوالي و ان المقاولون لن يقبل سوى بالفوز او التعادل.



بينما قال أنور أن الأهلي سوف يفوز علي المقاولون بسهولة شديدة , بينما سيفوز المصري علي الزمالك.