ملوك وآلهة مصر.. المتحف الكبير يستقبل 356 قطعة أثرية من متحف التحرير.. صور

استقبل المتحف المصرى الكبير مجموعة من 356 قطعة أثرية من متحف التحرير من بينها 57 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون و 11 قطعة سيتم عرضها على الدرج العظيم.



وكشف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير عن إجراء عمليه النقل وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار وشرطة النجدة.



وأوضح الدكتور الطيب عباس مدير عام المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية أن من أهم هذه القطع تمثالين للإله بتاح يتراوح اوزانهما ما بين 5 و 6 أطنان، سيتم عرضهما على الدرج العظيم ضمن مجموعة اخرى متميزه من التماثيل الملكية، منها تمثال من الجرانيت الوردي للملك رمسيس الثالث، وتمثال من الجرانيت الأسود للملك تحتمس الثالث بالإضافة الى ناوس للملك نختانبو وصندوق من الكوارتزيت لحفظ الأواني الكانوبية من مجموعة الملك تحتمس الثالث.



وأضاف د. عباس أن هذه المجموعة تم اختيارها بعناية شديدة لتتلائم مع سيناريو العرض المتحفى الخاص بالدرج العظيم والذي يتضمن ويتناول موضوعات عديدة.



و قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير ان فريق العمل حرص على توثيق وتغليف وتأمين القطع بالطرق العلمية المتعارف عليها دوليا قبل عملية النقل مشيرا إلى أن عملية النقل تمت علي فترتين صباحية و مسائية .



وأضاف أن المجموعة التي تم نقلها من كنوز الملك توت عنخ امون تتكون من قطع متميزه من الصدريات والقلائد المذهبة والمطعمة من الاحجار الكريمة والتي سوف تخضع لأعمال الترميم الدقيق بمعمل ترميم الاثار العضوية لمدة حوالي اربعة اشهر.



وأوضح أن القطع الثقيلة تمت عملية نقل بعضها عن طريق شركة المقاولون العرب تحت الإشراف الكامل من المتخصصين بالمتحف المصري الكبير ومتحف التحرير، حيث تم وضعها داخل البهو العظيم تمهيدا لرفعها وتثبيتها على الدرج العظيم.



وأكد أن عدد الآثار التي تم نقلها علي الدرج وصل حتى الآن هو ٧٠ قطعة أثرية من إجمالي 87 قطعة من المقرر عرضها عليه وجاري نقل باقي القطع تباعا.