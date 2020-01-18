ضبط 3150 حذاء رياضيا مجهولة المصدر قبيل ترويجها بالأسواق كماركات أصلية ببورسعيد

تمكنت حملة مشتركة من مديرية تموين بورسعيد وقوة من مباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من الأحذية الرياضية تقدر ب 3150 حذاء مجهول المصدر داخل أحد المخازن الغير معلنة نطاق دائرة حى العرب قبيل ترويجه بالأسواق لبيعه كماركات أصليه من أشهر الماركات العالمية بأسعار مبالغ فيها للسادة المواطنين بما يعد تدليسًا على جمهور المستهلكين وحرصًا من القيادات السياسية على رفع المعاناة عن المواطنين ومحاربة الغش وتطبيق قانون (281 ) لسنة (1994) الخاص بالغش التجارى.



