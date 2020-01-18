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حوادث

ضبط 3150 حذاء رياضيا مجهولة المصدر قبيل ترويجها بالأسواق كماركات أصلية ببورسعيد

السبت 18/يناير/2020 - 01:28 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تمكنت حملة مشتركة من مديرية تموين بورسعيد وقوة من مباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من الأحذية الرياضية تقدر ب 3150 حذاء مجهول المصدر داخل أحد المخازن الغير معلنة نطاق دائرة حى العرب قبيل ترويجه بالأسواق لبيعه كماركات أصليه من أشهر الماركات العالمية بأسعار مبالغ فيها للسادة المواطنين بما يعد تدليسًا على جمهور المستهلكين وحرصًا من القيادات السياسية على رفع المعاناة عن المواطنين ومحاربة الغش وتطبيق قانون (281 ) لسنة (1994) الخاص بالغش التجارى.

تم التحفظ ع الكمية المضبوطة حرر المحضر رقم 175 جنح العرب لسنة 2020 وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ضبط 3150 حذاء رياضيا مجهولة المصدر قبيل ترويجها بالأسواق كماركات أصلية ببورسعيد
ضبط 3150 حذاء رياضيا مجهولة المصدر قبيل ترويجها بالأسواق كماركات أصلية ببورسعيد
ضبط 3150 حذاء رياضيا مجهولة المصدر قبيل ترويجها بالأسواق كماركات أصلية ببورسعيد
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