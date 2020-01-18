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أخبار البلد

"القوى العاملة": اعتماد 16909 عقد عمل وشهادات استمرارية للمصريين بالإمارات

السبت 18/يناير/2020 - 01:34 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
اعتمد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة 6612 عقد عمل وشهادة استمرارية، فضلا عن مراجعة واعتماد 10297 تأشيرة عمل، بالإضافة إلى 40 تفويض لشركات إلحاق عمالة بجلب 3275 فرصة عمل لعمالة مصرية، وتوفير 196 فرصة عمل داخلية لعمالة مصرية من قبل المكتب، وذلك خلال عام 2019.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: "إنه بالتواصل مع مكتب التمثيل العمالي حول إجمالي المستحقات المالية المحصلة من حل شكاوى العمال المصريين بالإمارات، أشار إلى أنه تم تحصيل 81 ألفا و519 درهمًا إماراتيًا؛ أي ما يوازي 351 ألفًا و571 جنيها مصريا".

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي تلقى 87 شكوى من العمال المصريين، تم حل 63 منها بالطرق الودية، وإحالة 11 للقضاء، ومازالت هناك 13 شكوى قيد البحث والدراسة، فضلا عن الرد على أكثر من 3000 استفسار من خلال المكتب مباشرة، وعمل 25 زيارات ميدانية لعدد من المنشآت ، و28 زيارة للمصالح الحكومية لحل شكاوى المصريين بها، فضلا عن 30 لقاءً مع ممثلي الجالية المصرية لحل المشاكل التي تصادف العمالة المصرية.
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