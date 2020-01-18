مصرع 4 أشخاص بإدفو فى حادثي تصادم منفصلين لسيارات نقل

لقى 4 أشخاص مصرعهم اليوم السبت فى حادثى تصادم منفصلين بمركز إدفو شمال أسوان .



وقع الحادث الأول نتيجة تصادم سيارة ربع نقل وسيارة نقل رمال بإدفو شرق، وأسفر الحادث عن وفاة ثلاثة وهم علاء الدين .ع . م , ومصطفى . ع . م ، وأحمد . ع . ف .



أما الحادث الثانى فقد لقى فيه أبانوب . م ٢٢ عامًا مصرعه في حادث تصادم بين منطقتى العدوة والبحيرة بمركز ادفو .



وكان اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بوقوع حادثى تصادم بين سيارتين ربع نقل وأخرى نصف نقل مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص , وأسفرت الحادثة الثانية والتي وقعت بين منطقتى العدوة والبحيرة عن مصرع شخص آخر.



وتم نقل الجثامين إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة , كما تم تحرير محضر بالواقعتين , وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق .