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أخبار العالم

بعد اغتيال سليماني.. إيهود أولمرت يكتب وصية لـ إسرائيل وينصح بتقليد أمريكا

السبت 18/يناير/2020 - 01:31 م
بعد اغتيال سليماني..
بعد اغتيال سليماني.. ايهود أولمرت يكتب وصية لـ إسرائيل
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سمر صالح
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم السبت مقالًا لرئيس الحكومة الإسرائيلية السابق "إيهود أولمرت" ينصح إسرائيل بالإقتداء بـ أمريكا فى طريقة تعاملها مع إيران وجاء فيه أن اغتيال قاسم سليماني كان عملية دقيقة وناجحة للقوات الأمريكية الخاصة وخطوة جديرة بالثناء.

وقال أولمرت "أعتقد أن ترامب يتصرف بحكمة لأن عملية اغتيال سليماني كانت في وقتها، وآثارها من المتوقع أن تكون إيجابية ويبدو لي أن الخطوة أعدت قبل أيام من تنفيذها، وبعد الهجوم العنيف ضد مبنى السفارة الأمريكية في بغداد لقد كان الرد الأمريكي السريع والفتاك تذكيرًا لكل الجهات في المنطقة بأن قوتها لا تزال في متنها".

وأضاف أن من يعتقد أنه يمكن أن يستغل ضبط النفس الأمريكي وقرار الرئيس سحب الوجود العسكري في الشرق الأوسط، واستنتج من ذلك أن أمريكا فقدت قدرتها على العمل بشكل عنيف أيضًا وبلا كثير من الأقوال أمثال جملة "كان متسرعًا ومتهورًا وغير مسؤول سليماني".

وتابع أن الوجود الإيراني في سوريا لا يطاق، ومن الواجب صده والتسبب بتقليصه ثم إلغاؤه ولكني لا أوصي باتخاذ خطوات متهورة ومغرورة قد تعطي إيران التي أهينت باغتيال سليماني، أن ترد بشكل يؤدي إلى احتكاك عنيف مع إسرائيل.

وأكد "ايهود أولمرت" أن ثمة مجال للحذر من عملية إسرائيلية غير محسوبة فـ نتنياهو كما ثبت عدة مرات في الأشهر الأخيرة على حافة الهوة التي هو فيها، وقد يستخدم الوجود الإيراني في سوريا، الذي سمح به بقصوراته وبغرور مجرم كي يؤدي إلى انفجار عنيف بينها وبيننا ولدى إسرائيل مبرر للعمل على دحر الإيرانيين من سوريا، ولكن ليس قبل بضعة أسابيع من الانتخابات. 

وأفاد أن رئيس حكومة تسير الأعمال يتصرف كمجرم فار، دون أن يكون له إسناد من أغلبية برلمانية من الكنيست، ولا يمكنه بأي شكل أن يجر إسرائيل إلى مواجهة عنيفة، حتى لو لم يكن في نهاية العملية مفر منها.

واختتم أولمرت أن شيئا واحدا نوصي إسرائيل بعدم عمله وهو " لا مجال ولا داعي للتبجح والمبالغة في التصريحات وتهديد إيران علنًا في الساحة العامة والمداولات الدولية لا يوجد أي سبب لجر إيران إلى حلبة عنيفة قلت هذا في الماضي، أعود وأقوله: في نهاية المطاف يجب العمل بعقل وجسارة وقوة.. العمل وليس التهديد.. الضرب وليس الحديث".
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