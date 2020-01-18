587 ألف طالب في 2 ثانوي يمتحنون إلكترونيا.. الطلاب الغشاشون تيادلوا إجابات امتحاني فيزياء وتاريخ عبر فيس بوك.. والتعليم: لم نتلق أي شكاوى

التعليم: نتعامل مع الغشاشين بالقانون

تداول صور امتحان تاريخ 2 ثانوي عبر "فيس بوك".. وطالب: الإجابة بسرعة يا جماعة

طالبة تنشر صور امتحان فيزياء 2 ثانوي عبر فيس بوك.. وتكتب: "حد يحل دا"

وأشارت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، إلى أن الغش محدود جدا خلال امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية، مشيرةً إلى أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.





وأثناء سير الامتحان، شهد أحد جروبات 2 ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قيام طالبة بنشر صور قيل إنها تخص امتحان الفيزياء، وذلك بعد مرور 20 دقيقة من بدء زمن الامتحان.



وكتبت الطالبة رسالة لزملائها في 2 ثانوي بجوار صور الامتحان قائلة: "حد يحل دا".

أدى طلاب الصف الثاني الثانوي صباح اليوم، السبت، امتحان الفيزياء للشعبة العلمية وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية في سادس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 /2020، بإجمالي 587 ألفا و108 طالبة وطالبات بالصف الثاني الثانوي.وجاء كل من امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية للصف الثاني الثانوي في 30 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، استقبلت 514 ألف طالب وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.كما شهد أحد جروبات 2 ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قيام بعض الطلاب الغشاشين بتبادل إجابات امتحاني الفيزياء والتاريخ اللذين يتم تأديتهما إلكترونيا الآن داخل اللجان.وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الغش محدود جدا في امتحانات 2 ثانوي هذا العام، مؤكدةً أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية منذ بدء الامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني التي يتم ضبطها في اللجان، يتضح أنها تتم عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.وأكدت غرفة العمليات المركزية المسئولة عن متابعة سير امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية بوزارة التربية والتعليم، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية حتى الآن.وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، إن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحاني الفيزياء والتاريخ بطريقة إلكترونية في جميع المدارس المجهزة على مستوى الجمهورية من دون أي أعطال.وأوضحت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/ 2020، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا.كما شهد أحد جروبات 2 ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قيام طالب بنشر صور قيل إنها تخص امتحان التاريخ الذي يؤديه طلاب الشعبة الأدبية إلكترونيا داخل اللجان، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء زمن الامتحان.وكتب الطالب رسالة لزملائه في 2 ثانوي بجوار صور الامتحان قائلا: "الإجابة بسرعة يا جماعة".وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب 2 ثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الإلكتروني بلجان امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية.وأوضح وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، اتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.