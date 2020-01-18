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حوادث

تحرير 734 مخالفة متنوعة وضبط 12 سيارة بدون رخصة في حملة بالمنوفية

السبت 18/يناير/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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محمد امين
شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية بالاشتراك مع إدارة المرور بالمحافظة وذلك لتيسير الحركة المرورية

وأسفرت الحملة عن تحرير 734 مخالفة مرورية متنوعة، حيث تم ضبط 7دراجات نارية بدون لوحات معدنية، وتم ضبط 12 سيارة بدون رخصة قيادة ، كما تم ضبط 7 تكاتك واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

كما تم فحص 9 سيارات خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة وتم التعامل الفوري معها ورفعها من الشوارع وإخطار أصحابها .

فيما أكد اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية علي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لتقديم أفضل الخدمات الأمنية للمواطنين.
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