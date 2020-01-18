مران الزمالك.. 5 ناشئين في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة المصري

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم مشاركة ثنائي الناشئين مصطفى شعلة لاعب وسط وعلاء يحيي ظهير أيسر من مواليد 2000 ، بجانب يوسف محمود مدافع فريق 2000 ، وحسين فيصل وأحمد عيد.



يأتي ذلك في ظل سياسة الجهاز الفني بمتابعة الناشئين الفترة الماضية.



ويستعد الفريق لمواجهة المصري فى الجولة ال١٤ لبطولة الدوري الممتاز والمقررة بعد غد الإثنين