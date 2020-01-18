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رياضة

مران الزمالك.. 5 ناشئين في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة المصري

السبت 18/يناير/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم مشاركة ثنائي الناشئين مصطفى شعلة لاعب وسط وعلاء يحيي ظهير أيسر من مواليد 2000 ، بجانب يوسف محمود مدافع فريق 2000 ، وحسين فيصل وأحمد عيد.

يأتي ذلك في ظل سياسة الجهاز الفني بمتابعة الناشئين الفترة الماضية.

ويستعد الفريق لمواجهة المصري فى الجولة ال١٤ لبطولة الدوري الممتاز والمقررة بعد غد الإثنين
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