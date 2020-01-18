مران الزمالك.. 5 ناشئين في تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة المصري

شهدت التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم مشاركة ثنائي الناشئين مصطفى شعلة لاعب وسط وعلاء يحيي ظهير أيسر من مواليد 2000 ، بجانب يوسف محمود مدافع فريق 2000 ، وحسين فيصل وأحمد عيد.
يأتي ذلك في ظل سياسة الجهاز الفني بمتابعة الناشئين الفترة الماضية.
ويستعد الفريق لمواجهة المصري فى الجولة ال١٤ لبطولة الدوري الممتاز والمقررة بعد غد الإثنين
يأتي ذلك في ظل سياسة الجهاز الفني بمتابعة الناشئين الفترة الماضية.
ويستعد الفريق لمواجهة المصري فى الجولة ال١٤ لبطولة الدوري الممتاز والمقررة بعد غد الإثنين