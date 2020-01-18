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اقتصاد

مصر تطرح مناقصة لشراء زيوت نباتية للتسليم في مارس

السبت 18/يناير/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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رويترز
أكدت الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم السبت، أنها تسعى عبر مناقصة عالمية طرحتها لشراء زيت الصويا وزيت دوار الشمس على أن يكون تاريخ التسليم خلال الفترة بين الثالث و17 من مارس الجاري.

وأضافت الهيئة أنها تطلب شراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا وعشرة آلاف طن من زيت دوار الشمس، وأن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو يوم الأربعاء المقبل.
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