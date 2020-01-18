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برلمان

وكيل نقل البرلمان يطالب بمنح الأولوية لأبناء إدكو للتعيين بمصانع المدينة

السبت 18/يناير/2020 - 01:35 م
النائب محمد عبد
النائب محمد عبد الله زين الدين
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معتز الخصوصى
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بضرورة منح أولوية لأبناء مدينة إدكو بمحافظة البحيرة للتعيين فى مصنع إسالة الغاز بادكو، مع ضرورة أن تقوم شركات البترول والغاز في المحافظة بدورها المجتمعى فى تنمية إدكو.

وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أنه من الملاحظ عزوف الشركات عن تشغيل أبناء مركز ومدينة إدكو فى العديد من الوظائف سواء الشاغرة بها أو التى يتم الإعلان عنها والتي يشغلها مغتربين من غير أبناء مركز ومدينة.

وطالب بوضع ضوابط وآليات يمكن من خلالها تمكين أبناء وشباب إدكو من العمل في الشركات البترولية بالمدينة.

وأضاف أن حجم المصنع خلق كما هائلا من الوظائف والفرص للشباب، وهو ما يعتبر من أهم عناصر التميز به، حيث إن المصنع يتم تشغيله بعمالة مصرية ماهرة ومدربة يصل عددهم لـ250 عاملا، حيث تتم متابعة تدريبهم ورفع خبراتهم وكفاءتهم بصورة مستمرة، وذلك من خلال برامج فنية وإدارية متميزة، مطالبًا بأن تكون النسبة الأكبر من هذه العمالة هي من أبناء إدكو.
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